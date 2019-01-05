В Петербурге больной напал на фельдшера в машине «скорой помощи»
Ночная смена в праздничные выходные дни обернулась для петербургской бригады «скорой помощи» ЧП. В ночь на 5 января медики выехали по вызову на Васильевском острове. На пути в больницу госпитализированный 28-летний молодой человек напал в машине на фельдшера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Врач получила телесные повреждения на пути по Большому проспекту около 2 часов ночи.
– В результате инцидента женщине понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В настоящее время женщина отпущена, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
А госпитализированный в конечном счете оказался не в больнице, а в отделе полиции. Правоохранители разбираются в произошедшем, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.