В Петербурге больной напал на фельдшера в машине «скорой помощи»

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:53:19+03:00

В Петербурге в машине "скорой помощи" госпитализированный напал на врача. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ночная смена в праздничные выходные дни обернулась для петербургской бригады «скорой помощи» ЧП. В ночь на 5 января медики выехали по вызову на Васильевском острове. На пути в больницу госпитализированный 28-летний молодой человек напал в машине на фельдшера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Врач получила телесные повреждения на пути по Большому проспекту около 2 часов ночи.

– В результате инцидента женщине понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В настоящее время женщина отпущена, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А госпитализированный в конечном счете оказался не в больнице, а в отделе полиции. Правоохранители разбираются в произошедшем, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.