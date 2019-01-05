15-летнему петербуржцу удалили селезнку после удара ножом на вечеринке

5 Янв. 2019 2019-01-05T18:42:40+03:00

Подростку вырезали селезенку после удара ножом на встрече с друзьями в Купчино. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В детской городской клинической больнице имени Филатова в Петербурге 15-летнему подростку 4 января выполнили операцию по удалению селезенки. Такие серьезные меры лечения потребовались пациенту после драки, которая произошла во Фрунзенском районе Северной столицы, передает «Фонтанка».

Конфликт произошел на Бухарестской улице. Как сообщается, четверо юных петербуржцев собрались в квартире на вечеринку. Однако дружеские посиделки в праздничные дни переросли в драку двух парней. Одна из девушек, решив защитить своего друга сердца, взялась за нож и ударила им второго подростка.

Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.