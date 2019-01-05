2019-01-05T17:29:11+03:00
Общество

В Петербурге 500 человек оказались в больницах с отравлениями

Болезни связывают с несвежими новогодними салатами
Евгения МОСКВИНА
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500 петербуржцев оказались на больничной койке из-за несвежих новогодних салатов.500 петербуржцев оказались на больничной койке из-за несвежих новогодних салатов.Фото: Александр ЕРМАКОВ
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Как минимум для 500 петербуржцев первые три дня Нового года обернулись отравлением. Именно такое количество жителей Северной столицы по словам главного врача городской инфекционной клинической больницы имени Боткина Алексея Яковлева оказались госпитализированы с симптомами кишечной токсикоинфекции, сообщает 78.ru.

Причем, после боя курантов и новогоднего застолья количество поступивших пациентов увеличивалось с каждым днем. Если 1 января их число чуть превышало сотню, то в следующие два дня уже близилось к 200 в сутки.

Сообащется, что врачи напрямую связывают состояние поступивших больных с несвежими блюдами, оставшимися после праздничного стола. В частности, с новогодними салатами, которые по обыкновению россияне доедают еще несколько дней после Нового года.

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