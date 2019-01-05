В «Дикси» на улице Седова в Петербурге умер пенсионер

5 Янв. 2019 2019-01-05T18:24:11+03:00

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В пятницу, 4 декабря, в сетевом магазине в Невском районе Северной столицы скончался пожилой покупатель, передает АН «Оперативное прикрытие». Тело умершего мужчины обнаружил у одного из прилавков работник магазина на улице Седова – 20-летний кассир. Сотрудники продуктового вызвали бригаду «скорой помощи» и полицию. Медики констатировали смерть – петербуржец скончался скоропостижно.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность умершего. Пожилому мужчине был 81 год. Тело пенсионера отправили на вскрытие для установления причины смерти. Уточняется, что внешних следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.