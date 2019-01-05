Ночью в Петербурге похолодает до минус 10 градусов

5 Янв. 2019 2019-01-05T18:41:21+03:00

Ночь с 5 на 6 января в Петербурге будет морозной - до минус 10. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге стоит настоящая «волшебная» зима – снежок и легкий морозец. Правда, горожанам предстоит укутаться потеплее: в Северной столице ожидается похолодание. Столбик термометра с дневных минус 5 опустится в ночь с 5 на 6 января до минус 10 градусов. А в окрестностях города на Неве даже может достигать 13 градусов со знаком минус. Такой прогноз погоды дают петербуржцам в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первое воскресенье нового года, 6 января, ожидается облачная с прояснениями погода. А местами над городом вновь может появиться небольшой снег. После ночного мороза температура воздуха поднимется до -5…-7 градусов.

При этом гололедица на дорогах сохраняется, поэтому особенно внимательными стоит быть за рулем автомобиля.