2019-01-05T18:41:21+03:00
Общество

Ночью в Петербурге похолодает до минус 10 градусов

А на дорогах ожидается гололедица
Евгения МОСКВИНА
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Ночь с 5 на 6 января в Петербурге будет морозной - до минус 10.Ночь с 5 на 6 января в Петербурге будет морозной - до минус 10.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге стоит настоящая «волшебная» зима – снежок и легкий морозец. Правда, горожанам предстоит укутаться потеплее: в Северной столице ожидается похолодание. Столбик термометра с дневных минус 5 опустится в ночь с 5 на 6 января до минус 10 градусов. А в окрестностях города на Неве даже может достигать 13 градусов со знаком минус. Такой прогноз погоды дают петербуржцам в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первое воскресенье нового года, 6 января, ожидается облачная с прояснениями погода. А местами над городом вновь может появиться небольшой снег. После ночного мороза температура воздуха поднимется до -5…-7 градусов.

При этом гололедица на дорогах сохраняется, поэтому особенно внимательными стоит быть за рулем автомобиля.

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