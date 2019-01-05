2019-01-05T21:12:43+03:00
Происшествия

В Петербурге эвакуировали торговый комплекс «Китай город»

Очевидцы сообщают, что посетителей и персонал вывели на улицу
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге эвакуируют ТК "Китай-город" на Выборгском шоссе. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".В Петербурге эвакуируют ТК "Китай-город" на Выборгском шоссе. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".
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Вечером в субботу, 5 января, эвакуировали посетителей одного из крупнейших торговых комплексов Петербурга «Китай город», который находится на Выборгском шоссе в Парголово. О том, что персонал и покупатели вынуждены покинуть здание с магазинами, сообщили очевидцы в соцсети.

– Эвакуируют посетителей «Китай города». Причина неизвестна, – рассказал в соцсети очевидец.

На фото, которое петербуржец прилагает к своему сообщению, видно, что толпа людей дейтсвительно стоит на улице у входа в торговый комплекс. Причины эвакуации пока неизвестны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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