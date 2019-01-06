В честь балерины Габриэлы Комлевой в Мариинке исполнят «Спящую красавицу»

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Юбилей накануне Нового года отметила легендарная балерина Кировского (ныне Мариинский) театра Габриэла Комлева. 27 декабря народной артистке СССР исполнилось восемьдесят лет. В честь этого события в Мариинке исполнят «Спящую красавицу» – первый балет Габриэлы Трофимовны, подготовленный под руководством Наталии Дудинской.

– Всю классику я подготовила с Натальей Михайловной, из ее рук получила главные партии в больших балетах, – поясняет Габриэла Комлева. – Она только-только уходила со сцены и передавала свой опыт. Я очень признательна за это ей и судьбе.

Балет Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и редакции Константина Сергеева начнется сегодня, 6 января, на Мариинке-2. В партии Феи Бриллиантов дебютирует Влада Бородулина.

Габриэла Комлева. Фото: Мариинский театр

Комлева блистала на сцене Кировского театра более тридцати лет. Ученица выдающегося методиста училища имени Вагановой Веры Костровицкой, она всегда отличалась точностью формы и музыкальностью исполнения. За совершенное владение виртуозным академическим танцем Комлеву называли «хранительницей традиций, наследницей вековых устоев». За свою карьеру балерина она станцевала весь классический репертуар. Сегодня Габриэла Трофимовна активно преподает.