6 Янв. 2019 2019-01-06T10:12:23+03:00

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Серьезный пожар разгорелся ранним утром 6 января в Калининском районе Петербурга. На Гжатской вспыхнули бараки у дома №22. Машины с мигалками выехали на место в 06:43.

– Сгорели и разобраны одноэтажные дощатые бесхозные бараки размером десять на 35 метров, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/685192" frameborder="0"></iframe> На севере Петербурга полтора часа тушили бараки.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Остановить распространение огня удалось лишь к 08:06. С пламенем боролись 25 спасателей, задействовали шесть спецмашин. На месте заметили «скорую».

– Сведений о пострадавших нет, – поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Любопытно, что бараки вспыхнули буквально по соседству с пожарной частью. Она располагается в доме №20.

– Похоже, поджог: горит в разных местах, никак не связанных, – отмечают очевидцы в соцсетях. – Кто-то освобождает место? Скоро здесь, видимо, появится новый жилой комплекс.