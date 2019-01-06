На севере Петербурга полтора часа тушили бараки
Серьезный пожар разгорелся ранним утром 6 января в Калининском районе Петербурга. На Гжатской вспыхнули бараки у дома №22. Машины с мигалками выехали на место в 06:43.
– Сгорели и разобраны одноэтажные дощатые бесхозные бараки размером десять на 35 метров, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
На севере Петербурга полтора часа тушили бараки.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
Остановить распространение огня удалось лишь к 08:06. С пламенем боролись 25 спасателей, задействовали шесть спецмашин. На месте заметили «скорую».
– Сведений о пострадавших нет, – поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Любопытно, что бараки вспыхнули буквально по соседству с пожарной частью. Она располагается в доме №20.
– Похоже, поджог: горит в разных местах, никак не связанных, – отмечают очевидцы в соцсетях. – Кто-то освобождает место? Скоро здесь, видимо, появится новый жилой комплекс.