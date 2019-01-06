2019-01-06T10:35:22+03:00
Общество

В Петербурге пройдет «Мопсоелка» в стиле «Великого Гэтсби»

Обещают много мопсов в костюмчиках
Анна ПОСЛЯНОВА
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На праздник приглашают и заводчиков, и всех желающихНа праздник приглашают и заводчиков, и всех желающихФото: Предоставлено организаторами
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Самая умилительная новогодняя вечеринка пройдет 20 января в Artplay Spb. Там уже в четвертый раз соберутся мопсы и их любители. На сей раз петербургскую «Мопсоелку» проведут в стиле «Великого Гэтсби».

– Если у вас есть мопс – этот праздник для вас. Если мопса нет, тогда приходите смотреть, – поясняют организаторы. – На мероприятие допускаются собаки породы мопс или смежные породы, похожие внешне. Чистокровность не имеет никакого значения: это не выставка, а семейное мероприятие.

С полудня и до трех часов дня обещают много мопсов в костюмчиках, мопсознакомства (мопсов с мопсами, людей с людьми и мопсов в людьми), шоу с призами и подарками, мастер-классы, благотворительные акции. На «Мопсоелке» будут работать фуд-корт, магазин с тематическими собачьими сувенирами, фотозона и фотобудка. Вход на праздник платный, по билетам.

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