По Приморскому району Петербурга гуляет лисица

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:03:43+03:00

Диких зверей у Юнтоловского встречают часто. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

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Гостья из леса прогулялась минувшей ночью по северу Петербурга. В мегаполис занесло лисицу. Рыжую красавицу заметили сегодня, 6 января, в половине третьего ночи на Туристской улице: дикое животное бегало прямо возле жилой многоэтажки неподалеку от «Лахта Центра».

– Звуков боится, – сообщают очевидцы в соцсетях. – Удалось сделатьтолько несколько кадров. А дальше лисица двинулась с Туристской улицы за переезд, в сторону улицы Савушкина.

Пока лисицу в городе больше не видели. К слову, жители Приморского района Петербурга путешественникам из леса не удивляются: окраина города, рядом – Юнтоловский заказник, лис здесь встречают часто. Особенно зимой, когда они приходят угоститься на помойках.

Но, несмотря на привычное соседство, приближаться к лисам не стоит: дикое животное может быть больно, в том числе бешенством.