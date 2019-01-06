Автобус с туристами из Петербурга застрял на границе с Белоруссией

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:53:55+03:00

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Неудачно завершился новогодний тур петербуржцев в Белоруссию. Несколько десятков туристов застряли на границе из-за сломанного транспорта.

– Автобус сломался с самого утра, – сообщает в соцсетях пассажир злополучного автобуса Михаил. – За шесть часов его починили. А потом он сломался окончательно. Авария произошла у самой границы. Мы кое-как дотянули до ближайшей автозаправки. Когда ехали, автобус уже днищем цеплялся за асфальт, чувствовался запах паленой резины.

Туристы остановились «с большим креном на правый борт» в ожидании «вызволения» в нескольких сотнях метров от границы около двух часов ночи. Представители турфирмы предложили ждать сменный автобус или из Петербурга, или из Пскова. Параллельно туристы нашли другой автобус своими силами, ведь когда придет транспорт от турфирмы, было непонятно.

Ситуация разрешилась к шести утра: сменный автобус пригнали из Пскова.

– Ехал очень долго, так как в районе села Опочка занесло дорогу, и автобусу было не пробиться через снег, – написал Михаил. – Надеюсь, ближе к обеду будем дома.