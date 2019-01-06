Путин встретит Рождество в Петербурге

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:58:02+03:00

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Президент проведет Рождество в городе на Неве.

– Владимир Путин сегодня приедет на Рождество в один из храмов Северной столицы, – сообщил в своем Telegram-канале сегодня утром, 6 января, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. – Но в этом году (как в прошлом. – Прим. ред.) Рождественская программа президента не ограничится посещением праздничной службы.

Главная рождественская служба Петербурга пройдет в грядущую ночь в Казанском соборе. Божественную литургию и Всенощное бдение проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он же провел сегодня в Казанском утреннюю службу.

Как сообщают в митрополии, рождественская служба в Казанском соборе начнется в одиннадцать часов вечера и завершится в час ночи.Gjcktlyb

В последний раз Путин был в Петербурге 15 декабря, когда проводил в Стрельне заседание Совета по культуре и искусству.