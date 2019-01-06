2019-01-06T14:12:48+03:00
Общество

В рождественскую ночь петербуржцев будут возить метро, автобусы и троллейбусы

До утра будут работать все станции подземки и одиннадцать наземных маршрутов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Интервал наземки составит тридцать минутИнтервал наземки составит тридцать минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рождество оставит станции петербургской подземки открытыми. В ночь с 6 на 7 января будет работать все метро. А добраться до станций можно будет на ночных автобусах и троллейбусах.

До утра будут работать десять автобусных маршрутов: 8 (Уткина Заводь – «Площадь Александра Невского»), 12 (ул. ПодвойскогоРощинская ул.), 56 (Малая Балканская ул. – «Ломоносовская), 77 (Белорусская ул. – «Ладожская»), 80 (ул. Жени Егоровой – «Пискаревка»), 93 (Лахтинский разлив – пр. Культуры), 106 («Пискаревка» – Финляндский вокзал), 114 (Счастливая ул. – «Елизаровская»), 142 (Счастливая ул. – ул. Доблести) и 154 («Старая Деревня» – Камышовая ул.).

– Интервал на маршрутах составит тридцать минут, – сообщают в «Пассажиравтотрансе». – Оплатить проезд можно будет покупкой разового билета и электронным проездным.

Всю ночь будет работать и троллейбус №37 (ул. Пионерстроя – «Проспект Ветеранов).

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