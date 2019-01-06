В Рождество в Петербурге будет снежно и тепло

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:33:54+03:00

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Рождество петербуржцам обещают теплое и снежное. Завтра, 7 января, на градуснике будет от минус двух до нуля градусов. В рождественскую ночь столбик термометра опустится до минус шести-восьми градусов.

– Днем – облачно, мокрый снег, в отдельных районах – налипание мокрого снега, слабые гололед и метель, – предупреждают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Скорость ветра – семь-двенадцать метров в секунду.

В Ленинградской области температурный разброс, как всегда, больший: рождественской ночью похолодает до четырех-девяти градусов мороза, а местами и до двенадцати-пятнадцати. Зато днем синоптики прогнозируют от минус четырех до плюс одного градуса. Исключение – юго-восток региона: там даже днем будет максимум минус семь градусов.

– Днем будет облачно небольшой мокрый снег, в отдельных районах – метель и слабый гололед, – отмечают в ГУ МЧС по Ленинградской области.