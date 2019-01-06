На Планерной произошла массовая авария, в одном из автомобилей были дети
Массовое дорожное «побоище» произошло сегодня, 6 января, на севере Петербурга. Неподалеку от дома №16 по Планерной улице, у гипермаркета «Лента», около полудня столкнулись сразу пять автомобилей.
– Произошло столкновение «Лады», двух «Тойот», «Шкоды» и «Сеата», – перечисляют в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
На место массовой аварии направили пять спасателей на спецмашине.
– В одной из машин пострадали дети, – сообщили очевидцы в социальных сетях.
Расчистка улицы заняла какое-то время. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
Но на самом деле все обошлось: и водители, и пассажиры, даже самые маленькие, остались целы и невредимы.
– Сведения о пострадавших не поступали, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Расчистка улицы заняла какое-то время. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд в районе аварии свободный. Движение немного затруднено на подъезде к гипермаркету.