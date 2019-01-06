На Планерной произошла массовая авария, в одном из автомобилей были дети

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:29:43+03:00

Обошлось без пострадавших. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

У гипермаркета столкнулись пять машин

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Массовое дорожное «побоище» произошло сегодня, 6 января, на севере Петербурга. Неподалеку от дома №16 по Планерной улице, у гипермаркета «Лента», около полудня столкнулись сразу пять автомобилей.

– Произошло столкновение «Лады», двух «Тойот», «Шкоды» и «Сеата», – перечисляют в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На место массовой аварии направили пять спасателей на спецмашине.

– В одной из машин пострадали дети, – сообщили очевидцы в социальных сетях.

Расчистка улицы заняла какое-то время. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Но на самом деле все обошлось: и водители, и пассажиры, даже самые маленькие, остались целы и невредимы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Расчистка улицы заняла какое-то время. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд в районе аварии свободный. Движение немного затруднено на подъезде к гипермаркету.