2019-01-06T16:29:43+03:00
Происшествия

На Планерной произошла массовая авария, в одном из автомобилей были дети

У гипермаркета столкнулись пять машин
Анна ПОСЛЯНОВА
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Обошлось без пострадавших. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»Обошлось без пострадавших. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
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Массовое дорожное «побоище» произошло сегодня, 6 января, на севере Петербурга. Неподалеку от дома №16 по Планерной улице, у гипермаркета «Лента», около полудня столкнулись сразу пять автомобилей.

– Произошло столкновение «Лады», двух «Тойот», «Шкоды» и «Сеата», – перечисляют в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На место массовой аварии направили пять спасателей на спецмашине.

– В одной из машин пострадали дети, – сообщили очевидцы в социальных сетях.

Расчистка улицы заняла какое-то время. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Расчистка улицы заняла какое-то время. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Но на самом деле все обошлось: и водители, и пассажиры, даже самые маленькие, остались целы и невредимы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Расчистка улицы заняла какое-то время. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд в районе аварии свободный. Движение немного затруднено на подъезде к гипермаркету.

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