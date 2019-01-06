Фанаты поздравят Кокорина с Рождеством у стадиона на Крестовском
Почитатели футболиста «Зенита», сидящего в СИЗО на пару с Мамаевым после громкого кутежа в московском кафе, проведут флешмоб у стадиона на Крестовском. Завтра, 7 января, фанаты соберутся у памятника Кирову, чтобы поздравить Кокорина с Рождеством.
– Данное мероприятие не афишируется в СМИ и будет проведено с целью живой встречи и личного знакомства фанатов футболиста, – пишут в своем «Инстаграме» организаторы флешмоба. – Это не митинг! Главная задача флешмоба – съемки поздравления Александра с Рождеством Христовым.
Во время записи видео-открытки участникам строго-настрого запретили выкрикивать общественно-политические лозунги, перекрывать улицу и мешать общественному порядку. Организаторы рассчитывают не попасть под закон о митингах.
Предыдущую акцию «кокоринцы» провели в конце декабря. Тогда фанаты пришли к арене с плакатами «Саша, мы с тобой» и требованием освободить «ребят».
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