2019-01-06T17:16:14+03:00
Общество

Фанаты поздравят Кокорина с Рождеством у стадиона на Крестовском

Кумиру запишут видео-открытку
Анна ПОСЛЯНОВА
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Предыдущую акцию «кокоринцы» провели в конце декабря. Фото: @shumilin_charmingПредыдущую акцию «кокоринцы» провели в конце декабря. Фото: @shumilin_charming
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Почитатели футболиста «Зенита», сидящего в СИЗО на пару с Мамаевым после громкого кутежа в московском кафе, проведут флешмоб у стадиона на Крестовском. Завтра, 7 января, фанаты соберутся у памятника Кирову, чтобы поздравить Кокорина с Рождеством.

– Данное мероприятие не афишируется в СМИ и будет проведено с целью живой встречи и личного знакомства фанатов футболиста, – пишут в своем «Инстаграме» организаторы флешмоба. – Это не митинг! Главная задача флешмоба – съемки поздравления Александра с Рождеством Христовым.

Во время записи видео-открытки участникам строго-настрого запретили выкрикивать общественно-политические лозунги, перекрывать улицу и мешать общественному порядку. Организаторы рассчитывают не попасть под закон о митингах.

Предыдущую акцию «кокоринцы» провели в конце декабря. Тогда фанаты пришли к арене с плакатами «Саша, мы с тобой» и требованием освободить «ребят».

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