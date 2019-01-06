2019-01-06T17:52:04+03:00
Происшествия

С парковки торгового центра угнали авто за четыре миллиона рублей

Еще одну похищенную иномарку нашли и вернули хозяину
Анна ПОСЛЯНОВА
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Похитителю «Мерседеса» светит десятилетие за решеткойПохитителю «Мерседеса» светит десятилетие за решеткойФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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«Мерседес Бенц» 2016 года выпуска, оставленный на парковке торгово-развлекательного комплекса на Пулковском шоссе, привлек автоугонщиков. Вчера, 5 января, дорогая иномарка просто испарилась. 37-летний хозяин тут же обратился в полицию.

– Сумма ущерба составила четыре миллиона рублей, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Идет проверка.

В тот же день пропало еще одно авто: «Хюндай Солярис» исчез со стоянки на Московском шоссе. Машина принадлежит 32-летнему петербуржцу.

– По «горячим» следам на Павловском шоссе в поселке Форносово задержали 39-летнего гражданин сопредельного государства, подозреваемого в угоне, – сообщают в главке. – Похищенный автомобиль возвращен владельцу.

На иностранца завели уголовное дело. Угонщику грозит до шести лет тюрьмы. А пока не пойманному похитителю «Мерседеса» светит и все десятилетие за решеткой.

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