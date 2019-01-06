6 Янв. 2019 2019-01-06T18:39:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Всю ночь жители домов на улице Рубинштейна слушали «ночной концерт для трактора». На колыбельную это смахивало едва ли: машина со всей силы била по асфальту ковшом, пытаясь разбить наледь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/685228" frameborder="0"></iframe> На Рубинштейна всю ночь с грохотом счищали трактором наледь с асфальта.Видео: Сообщество «Жители улицы Рубинштейна, Петербург» в «ВКонтакте»

– Час ночи. У меня окна во двор, но звуки такие, будто война началась и танки по городу ездят, – написала в сети петербурженка Валерия. – Бьют ковшом с такой силой, что там не только лед треснет. И трактористу все равно, куда он попадает, по углу дома или по наледи.

С вопросом, почему бороться с наледью шумными методами нельзя днем, возмущенные жители обратились в комитет по благоустройству.

– Там послали, – делится в соцсетях жительница города Мария. – Вызывала полицию – никто не приехал.

Путем долгих звонков удалось выяснить, что причина ночного гама – регламент, согласно которому уборку нужно проводить именно ночью. Но невыспавшиеся горожане считают, что причина в том, что «ночная работа оплачивается по двойному тарифу».

К пяти утра, по данным полуночников поневоле, шум прекратился. А вот наледь осталась. Горожане подали заявку на ненадлежащую уборку.