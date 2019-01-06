2019-01-06T19:21:32+03:00
Общество

Путин посетил детский хоспис в Петербурге

Президента сопровождали глава города и министр здравоохранения
Анна ПОСЛЯНОВА
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В хосписе помогают больным детишкам от трех месяцев до восемнадцати летВ хосписе помогают больным детишкам от трех месяцев до восемнадцати летФото: Олег ЗОЛОТО
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В Рождественский сочельник Владимир Путин прилетел в Петербург и отправился в детский хоспис. Здесь помогают больным детишкам от трех месяцев до восемнадцати лет, когда все возможности медицины уже исчерпаны и остается лишь облегчать боль.

– Глава государства осмотрел помещения хосписа, пообщался с сотрудниками и пациентами, поздравил всех с Новым годом и Рождеством, а также вручил подарки, – сообщают в пресс-службе Кремля. – Президента сопровождали протоиерей Александр Ткаченко, по инициативе которого открыт хоспис, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и Министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Специалисты хосписа создали ряд методических пособий по паллиативной медицинской помощи. В хоспис, единственный детский в Петербурге, приезжают поучиться специалисты из других регионов.

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