Путин посетил детский хоспис в Петербурге

6 Янв. 2019 2019-01-06T19:21:32+03:00

В хосписе помогают больным детишкам от трех месяцев до восемнадцати лет Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Рождественский сочельник Владимир Путин прилетел в Петербург и отправился в детский хоспис. Здесь помогают больным детишкам от трех месяцев до восемнадцати лет, когда все возможности медицины уже исчерпаны и остается лишь облегчать боль.

– Глава государства осмотрел помещения хосписа, пообщался с сотрудниками и пациентами, поздравил всех с Новым годом и Рождеством, а также вручил подарки, – сообщают в пресс-службе Кремля. – Президента сопровождали протоиерей Александр Ткаченко, по инициативе которого открыт хоспис, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и Министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Специалисты хосписа создали ряд методических пособий по паллиативной медицинской помощи. В хоспис, единственный детский в Петербурге, приезжают поучиться специалисты из других регионов.

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