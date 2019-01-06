2019-01-06T21:03:41+03:00
Спорт

СКА обыграл «Йокерит» на финском льду

Матч закончился со счетом 4:1
Анна ПОСЛЯНОВА
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Прохоркин в течение минуты оформил дубль. Фото: ХК СКАПрохоркин в течение минуты оформил дубль. Фото: ХК СКА
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Встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургского СКА и хельсинкского «Йокерита» завершилась в нашу пользу. Хоккеисты из Северной столицы выиграли на финском льду, на «Хартвалл арене», благодаря дублю Прохоркина.

Счет на тринадцатой минуте открыл Александр Дергачев. Оппоненты быстро отыгрались: практически сразу Никлас Енсен пустил шайбу в наши ворота. Упрочить превосходство СКА удалось на девятнадцатой минуте усилиями Николая Прохоркина. А всего спустя минуту, под конец первого периода, Прохоркин оформил дубль.

Второй период начался с еще одной шайбы в ворота финнов. Ее на 22 минуте забросил Александр Барабанов. До конца матча СКА оставалось лишь держать оборону. Завершилась игра со счетом 4:1.

Уже 8 января СКА встретится с «Уральцем», 10 января – с «Локомотивом».

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