Петербуржцев предупредили о надвигающимся на город снегопаде

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:05:09+03:00

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Сильнейший снегопад и гололедицу ждут в Северной столице 7 января. По прогнозам синоптиков, в Рождество в Санкт-Петербурге будет плохая погода, которая продержится до 9 января.

МЧС Петербурга напоминает горожанам о том, как себя стоит вести в столь неблагоприятных погодных условиях. Как сообщает пресс-служба ведомства, петербуржцам стоит подумать о том, чтобы сделать свою обувь менее скользкой. Помимо того, что нужно предпочтение малоскользящей обуви на специальном протекторе, следует ступать аккуратно.

- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, - советуют в МЧС. - Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Предостерегают на дорогах и автолюбителей. Сегодня, 7 января, вероятность ДТП на скользкой дороге увеличивается в разы. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим на дороге и быть внимательными.