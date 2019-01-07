2019-01-07T09:52:19+03:00
Общество

Певица Юлия Чичерина «усыновила» петербургского кота

Хвостатого назвали Мирон
Алла МЕХОНЦЕВА
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Певица привезла себе кота из Петербурга.Певица привезла себе кота из Петербурга.Фото: Сергей ФЕДОСЕЕВ
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Певица Юлия Чичерина в новогодние праздники рассказала подписчикам о том, что завела себе нового пушистого любимца. Теперь в ее семье будет жить кот Мирон, которого певица привезла из Санкт-Петербурга.

- Котопарк пополнился мэйнкуном из Северной столицы, Мирону скоро год, - подписала артистка фотоснимок с любимцем на руках.

Кстати, любовь певицы к животным известна давно. СМИ сообщали, что у Чичериной живет несколько собак и кошев, а также конь и рысь.

julia_chicherinajulia_chicherina
Чичерина завела кота-петербуржца
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Певица Юлия Чичерина прославилась в конце 90-х годов, когда организовала собственную рок-группу. Талантливую девушку из Екатеринбурга заметили и уже в нулевых музыкант переехала в Москву, где записала не один хит.

Кстати, Чичерину в 2015 году объявили в розыск Служба безопасности Украины. Певице грозит пятилетний тюремный срок за то, что она дала концерт в Луганске.

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