2019-01-07T10:43:53+03:00
Общество

«В этом году грустно»: Ольга Бузова печально провела Рождество-2019

Популярная артистка пожелала своим поклонникам беречь свои семьи
Алла МЕХОНЦЕВА
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Фото: instagram.com/buzova86Фото: instagram.com/buzova86
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Ольга Бузова находится на связи со своими поклонниками и в новогодние праздники. Не успел наступить 2019 год, как в своем Инстаграмм популярная певица успела и поздравить фанатов с Новым годом и пожаловаться на судьбу. Пару дней назад шоу-вумен рассказала о некоем мужчине, который боится признаться ей в своих чувствах. А в Рождественский сочельник Бузова с грустью отметила, что не чувствует новогоднего настроения.

- Я обожала всегда эти праздники! Но, в этом году как-то грустно. Все-таки Новый год и Рождество - это семейный праздник. Берегите себя, свои семьи и любовь, - написала звезда и пообещала, что выпьет бокал вина за своих преданных поклонников.

В свою очередь фанаты пожелали Ольге любви в новом году. Поп-певица ранее заявляла, что жаждет найти свою вторую половинку, но не может встретить мужчину, который смирится с ее популярностью.

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