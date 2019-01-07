2019-01-07T12:46:35+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти едва не залили в каток спящего ежа

К счастью, соню вовремя заметили [видео]
Алла МЕХОНЦЕВА
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Ежик уснул в хоккейной коробке, но был спасен.Ежик уснул в хоккейной коробке, но был спасен.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Каких только чудес не бывает в канун Рождества, пишут жители Соснового бора в Ленобласти. В сочельник здесь спасли маленького лесного ежика, который впал в спячку прямо на хоккейной коробке. Колючего зверька обнаружили случайно, перед тем, как залить площадку под каток.

Видео спасения ежика опубликовали в соцсетях.

- Сосновоборский ёжик решил перезимовать на коробке и был обнаружен при заливке катка, - подписали ролик очевидцы.

Если бы ежа не заметили вовремя – зверек погиб под слоем льда. К счастью, все обошлось. Кстати, спящего ежа на улице не оставили, неравнодушные забрали «колючку» домой. Каким образом лесной житель попал на хоккейную площадку - непонятно.

Ежик.

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