В Ленобласти едва не залили в каток спящего ежа
Каких только чудес не бывает в канун Рождества, пишут жители Соснового бора в Ленобласти. В сочельник здесь спасли маленького лесного ежика, который впал в спячку прямо на хоккейной коробке. Колючего зверька обнаружили случайно, перед тем, как залить площадку под каток.
Видео спасения ежика опубликовали в соцсетях.
- Сосновоборский ёжик решил перезимовать на коробке и был обнаружен при заливке катка, - подписали ролик очевидцы.
Если бы ежа не заметили вовремя – зверек погиб под слоем льда. К счастью, все обошлось. Кстати, спящего ежа на улице не оставили, неравнодушные забрали «колючку» домой. Каким образом лесной житель попал на хоккейную площадку - непонятно.
Ежик.