2019-01-07T14:55:31+03:00
Происшествия

В Петербурге иномарка выехала на встречную полосу: один человек погиб

Еще четверо находятся в больнице
Алла МЕХОНЦЕВА
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Смертельная авария произошла в Петербурге 7 января.Смертельная авария произошла в Петербурге 7 января.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Смертельное ДТП произошло сегодня, 7 января, в Курортном районе Санкт-Петербурга. Около 11.30 на 3 км Белоостровского шоссе Хундай вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Рендж Ровер. Водитель Хундая погиб на месте.

Почему погибший водитель нарушил ПДД – неясно. Сотрудники Госавтоинспекции пока выясняют все обстоятельства инцидента.

Пассажиры второй иномарки живы – водитель и его трое спутников находятся в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Кстати, сегодня спасатели предупреждали петербуржцев о непогоде – на город обрушился снегопад. А потепление спровоцирует гололедицу на дорогах. Водителей и пешеход просят соблюдать правила на дорогах и быть внимательнее.

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