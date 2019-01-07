Путин в Петербурге встретился с губернатором Бегловым

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:51:52+03:00

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Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым. 7 января президент провел в Северной столице – посетил рождественскую службу, побывал в Петропавловской крепости. Но и без отчета не уехал – Беглов рассказал о подведении итогов развития Петербурга в 2018 году.

- В ходе беседы Владимир Путин и Александр Беглов также обсудили перспективы социально-экономического развития Северной столицы в 2019 году и на период до 2024 года, - рассказала пресс-служба Смольного.

Ранее Владимир Путин и Александр Беглов посетили в Петербурге детский хоспис, расположенный на улице Бабушкина. Это первое в нашей стране государственное учреждение здравоохранения, оказывающее паллиативную медицинскую помощь детям. Созданное в 2010 году, оно рассчитано на 250 детей.