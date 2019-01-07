2019-01-07T20:24:53+03:00
Происшествия

В Ленобласти уголовник выбросил расчлененный труп рядом с общежитием

Так он хотел скрыть убийство
Алла МЕХОНЦЕВА
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Следователи уже озвучили детали страшного инцидента.Следователи уже озвучили детали страшного инцидента.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи Ленобласти продолжают расследовать жуткое преступление, совершенное в городе Сясьстрой. Там в ночь на 6 января 34-летний местный житель убил и расчленил своего приятеля. Погибшему было 28 лет.

Следователи уже озвучили детали страшного инцидента. Конфликт между приятелями произошел во время совместного распития алкоголя. 28-летний парень пришел в гости к старшему приятелю. И сделал замечание по поводу избитой им женщины. Тогда обиженный хозяин жилища схватился за нож.

- Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела своего гостя. С целью сокрытия совершенного убийства, затем расчленил тело погибшего и оттащил его фрагменты недалеко от своего места жительства, к соседнему общежитию, - рассказывают детали следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кстати, подозреваемый в совершении жуткого преступления, уже ранее был несколько раз судим.

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