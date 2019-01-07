2019-01-07T18:59:54+03:00
Общество

На Рождество в Петербурге зажгли Ростральные колонны

Увидеть их можно на Васильевском острове
Алла МЕХОНЦЕВА
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На Рождество зажгли Ростральные колонны.На Рождество зажгли Ростральные колонны.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В честь великого христианского праздника в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны. На Рождество жители и гости города могут полюбоваться красотой на стрелке Васильевского острова.

Ростральные колонны раньше выполняли функцию фонарей для кораблей. Построенные в начале 19 века они провели в темноте и сквозь туман не одну сотню суден. Однако сейчас колонны зажигают в исключительных и торжественных случаях. Сегодня колонна работает на газу. Хотя до 1957 года работала от электричества.

Кстати, это Рождество в Петербурге отметил и президент России Владимир Путин. Он отстоял литургию в Спасо-Преображенском соборе.

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