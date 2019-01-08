2019-01-08T09:33:04+03:00
Происшествия

Прорыв трубы парализовал движение на проспекте Большевиков

Коммунальная авария в Невском районе Петербурга произошла рано утром 8 января
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фотография: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Фотография: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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Прорыв трубы с горячей водой произошел в Санкт-Петербурге около пяти часов утра 8 января. Об этом сообщили пользователи группы «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

- Коммунальная авария на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Большевиков. Проезда нет, - рассказали очевидцы.

На фотографиях и видео с места ЧП видно, как над дорогой поднимаются клубы густого пара. Из-за этого движение транспорта на этом участке пути парализовало.

- Приехали коммунальные службы. Где-то спустя час движение вновь открыли, - рассказали «КП» петербуржцы.

Местные жители переживают, что из-за коммунальной аварии они останутся без отопления. Пока неизвестно, сколько домов попали в аварийную зону

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