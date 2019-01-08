2019-01-08T11:15:04+03:00
Происшествия

В Петербурге санки с ребенком попали под колеса иномарки

ДТП произошло на Васильевском острове
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фото: группа unreleased_dtp "ВКонтакте".Фото: группа unreleased_dtp "ВКонтакте".
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Вечерняя прогулка отца с маленьким сынишкой на Васильевском острове едва не закончилась трагедией. Водитель Mersedes наехал на санки с ребенком на пешеходном переходе. ЧП произошло вечером 7 января.

Как рассказывают очевидцы, малыш был с папой и бабушкой. После того, как они перешли дорогу, пропускавший их автомобиль двинулся с места. Санки оказались под колесами.

- Ребенок проснулся, заплакал. На санках повреждений не увидела, на бампере явных вмятин тоже. Руки, ноги у ребенка вроде целы. Папа кинулся с кулаками на машину, бабушка тоже побежала в ту сторону, ребенок остался один, - рассказывают свидетели ДТП.

Как позднее объяснил хозяин иномарки, санки он не заметил.

- Люди заканчивали переходить дорогу уже на красный свет. Я пропустил и сразу за последними поехал. Но санки мне было не видно за капотом никак. Они обходили машину впритык, срезая путь, - объясняет петербуржец.

Мужчина отметил, что сам вызвал скорую. По его словам, обошлось без травм, малыш здоров. Также водитель рассказал, что отец мальчика был пьян и разбил ему лобовое стекло.

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