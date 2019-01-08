В Петербурге нашли мертвым директора охранного предприятия

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:29:36+03:00

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В Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти директора охранного предприятия. Тело бизнесмена обнаружили днем 7 января на улице Ефимова в Адмиралтейском районе. Труп лежал в оружейной комнате офиса охранной фирмы. Рядом с ним, на полу, валялся служебный травматический пистолет.

Не исключено, что причиной смерти стали проблемы с бизнесом. Летом 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал мужчину банкротом. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее "Комсомольская правда" писала об аварии, произошедшей на улице Зины Портновой вечером 7 января. Автомобиль вылетел с дороги на тротуар, снес дорожный знак и врезался в ларек, задев автобусную остановку. К счастью, обошлось без жертв. Очевидцы назвали это настоящим чудом.