В новогодние каникулы кровь сдали более 300 петербуржцев

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:42:37+03:00

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Городская станция переливания крови рассказала о работе в дни новогодних каникул. За время праздников донорами стали 341 человек. Неравнодушные петербуржцы сдавали кровь 30 декабря, 2, 4 и 6 января. Около 60 процентов из них пришли не в первый раз.

- Мы четвертый год организовываем дополнительный прием доноров в дни новогодних каникул, - рассказала главный врач СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» Татьяна Засухина. - Мы благодарим доноров за ответственный подход к донации в праздники, ведь многие ограничивали себя в праздничном застолье, чтобы в дни приема посетить наше учреждение.

Татьяна Засухина отметила, что донорство – это благородный поступок. По словам врача, станция переливания крови гордится отзывчивыми, ответственными и всегда готовыми прийти на помощь петербуржцами.