2019-01-08T13:42:37+03:00
Общество

В новогодние каникулы кровь сдали более 300 петербуржцев

Более половины доноров пришли на станцию переливания повторно
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Фото: http://yadonorspb.ru.Фото: http://yadonorspb.ru.
Изменить размер текста:

Городская станция переливания крови рассказала о работе в дни новогодних каникул. За время праздников донорами стали 341 человек. Неравнодушные петербуржцы сдавали кровь 30 декабря, 2, 4 и 6 января. Около 60 процентов из них пришли не в первый раз.

- Мы четвертый год организовываем дополнительный прием доноров в дни новогодних каникул, - рассказала главный врач СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» Татьяна Засухина. - Мы благодарим доноров за ответственный подход к донации в праздники, ведь многие ограничивали себя в праздничном застолье, чтобы в дни приема посетить наше учреждение.

Татьяна Засухина отметила, что донорство – это благородный поступок. По словам врача, станция переливания крови гордится отзывчивыми, ответственными и всегда готовыми прийти на помощь петербуржцами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге нашли мертвым директора охранного предприятия
В Петербурге санки с ребенком попали под колеса иномарки
В Ленинградской области откроется крупнейший в России автодром
Прорыв трубы парализовал движение на проспекте Большевиков
В Ленобласти уголовник выбросил расчлененный труп рядом с общежитием
На Рождество в Петербурге зажгли Ростральные колонны
В Пушкине в сугробе нашли мертвого пенсионера
Путин в Петербурге встретился с губернатором Бегловым
Петербуржец пристегнул к себе наручниками девушку и несколько часов ее душил
В Петербурге иномарка выехала на встречную полосу: один человек погиб
Двое незнакомцев избили петербуржца по голове ради телефона
В Ленобласти едва не залили в каток спящего ежа
Профессора Бориса Аверина похоронят на Старом Петергофском кладбище
«В этом году грустно»: Ольга Бузова печально провела Рождество-2019
Певица Юлия Чичерина «усыновила» петербургского кота
Петербуржцев предупредили о надвигающимся на город снегопаде
СКА обыграл «Йокерит» на финском льду
Путин посетил детский хоспис в Петербурге
На Рубинштейна всю ночь с грохотом счищали трактором наледь с асфальта