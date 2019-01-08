Елизавета Боярская впервые появилась на публике после рождения ребенка

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:28:02+03:00

Вместе с мужем и старшим сыном она посетила цирковое шоу Запашных

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Актриса театра и кино Елизавета Боярская впервые вышла в свет после рождения малыша. Напомним, артистка стала мамой во второй раз в начале декабря. Сыночка назвали Гришей. Спустя месяц Елизавета появилась на публике. Вместе с мужем Максимом Матвеевым и старшим сыном Андреем она посетила шоу братьев Запашных «Набылица».

- Спасибо большое за приглашение на «Небылицу»! Дети в восторге, родители в счастье! Приезжайте к нам еще! С Рождеством! – написала Боярская на своей страничке в Инстаграм.

lizavetabo @zapashny.ru @askoldzap Спасибо большое за приглашение на Небылицу ! Дети в восторге, родители в счастье! Приезжайте к нам ещё! С Рождеством! #большоймосковскийцирк #гастролицирказапашных

Ранее Елизавета показала семейное фото, сделанное перед Новым годом. На снимке два поколения Боярских - папа Михаил с мамой Ларисой, сын Сергей и дочь Лиза с мужем Максимом. Подписчиков удивила точеная фигура актрисы. Поклонники восхитились, как быстро она пришла в форму после родов.

lizavetabo С Новым Годом!!! Happy new year!!!! #новыйгод #праздниккнамприходит #семья #tousrussia #tousjewelry

Сейчас артистка активно готовится к премьере нового музыкального спектакля "1926". Он пройдет 25 января в малом зале Филармонии имени Шостаковича.