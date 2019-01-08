В Ленобласти рабочая неделя начнется с сильного снегопада

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:13:35+03:00

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Первый рабочий день 2019 года будет снежным и морозным. По сообщению регионального отделения МЧС, 9 января в Ленинградской области ожидается сильный снегопад, а на дорогах - гололедица. В среду столбик термометра опустится до 8 градусов ниже нуля, местами – до минус 13.

- Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем – повышаться, - сообщают спасатели.

К петербуржцам небесная канцелярия будет немного благосклоннее. В Северной столице абочая неделя начнется с -4 градусов.

- Ночью снег, местами небольшой. Днем временами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток -4...-6 гр. На дорогах гололедица, - сообщают в МЧС по Петербургу.

В четверг, 10 декабря, в городе на Неве похолодает. Температура опустится до –10 градусов.