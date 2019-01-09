Прогноз погоды на 9 января 2019 года: снег, гололедица и около минус пяти градусов

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:51:58+03:00

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Вот и закончились новогодние каникулы. Сегодня, 9 января, большинству петербуржцев, которые наслаждались долгими выходными, снова придется встать по звонку будильника и отправиться на работу. И неплохо бы заранее знать, что в первый трудовой день приготовила горожанам природа.

- В среду в Северной столице будет дуть южный и юго-западный ветер, температура воздуха составит от 4 до шести градусов ниже ноля, а весь день ожидается снегопад, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

При этом синоптики напоминают водителям, что на дорогах сохраняется гололед, а выпавший за ночь снег сделал движение по городским улицам еще более затруднительным.

Надо сказать, что Петербург за ночь прилично замело. Дорожные службы хоть и стараются убирать снег, но справляются не полностью. Из-за этого кое-где образовались снежные заносы, а уже с раннего утра движение на дорогах было плотным. Если ситуация не изменится, то первый рабочий день в Северной столице начнется с грандиозных пробок.