У полузащитника «Зенита» Краневиттера родился сын

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:33:52+03:00

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Новый 2019 год уже стал самым счастливым для зенитовца Матиаса Краневиттера. 8 января его гражданская жена Белу родила мальчика. Пара уже дала имя своему первенцу, а «Зенит» поздравил своего игрока на официальном сайте команды.

- Сине-бело-голубые поздравляют Матиаса с рождением сына, желают мальчику и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения! - сообщает пресс-служба клуба.

Рад и сам новоиспеченный отец. Он невероятно счастлив появлению на свет малыша, которого назвали Томасом.

- Родился наш принц, меня переполняют невероятные чувства и любовь к нашему ребенку! Моя любимая Белу, ты настоящий воин! Большое спасибо всем! - написал футболист в своем Инстаграме.

Известно, что пара заранее готовилась к появлению малыша и, несмотря на все бытующие предрассудки, накупила детской одежды и других вещей для новорожденного.

Напомним, что аргентинский полузащитник прибыл на берега Невы летом 2017 года. В «Зенит» Краневиттер перешел из испанской «Севильи». В составе петербуржцев футболист провел 45 игр.