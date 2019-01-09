Петербуржцы жалуются на плохую уборку города от снега

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:32:23+03:00

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Впервые за несколько лет погода подарила петербуржцам снежный Новый год. Жители Северной столицы смогли вдоволь насладиться катанием с горок и лепкой снежных баб. Но вслед за удовольствиями пришло понимание, что ходить и ездить по городу не очень удобно. Горожане начали все сильнее жаловаться на плохую уборку улиц от снега.

- Дворников почти нет, в центре города никого из них с утра сегодня увидеть не удалось. На фото - Кирочная улица в 8 утра 9 января 2019 года, - сообщает телеграмм-канал «Новости районов Санкт-Петербурга».

Официальных данных по количеству уборочной техники и личного состава коммунальных служб, которые с ночи должны убирать тротуары и дороги Северной столицы, пока нет. Впрочем, визуально оценить усилия «чистильщиков» можно просто выйдя из дома на работу.

И если где-то проезжие части худо-бедно разметены, то в большинстве случаев ширина проезжей части сократилась на одну полосу, что уже привело к затруднениям на дорогах. А про тротуары и пешеходные зоны, не то, что в спальных районах, а даже в центре, лучше не вспоминать.