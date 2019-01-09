2019-01-09T10:18:06+03:00
Общество

В Петербурге стартовала акция «Ленточка Ленинградской Победы»

9 января оливково-зеленые символы обороны города на Неве начнут раздавать на улицах Северной столицы
Петр КИБЕР
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В Петербуге начинается акция, посвященная дню снятия блокады.В Петербуге начинается акция, посвященная дню снятия блокады.Фото: Илья СМИРНОВ
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Одна из самых ценных наград для любого участника Великой Отечественной войны – медаль «За оборону Ленинграда». Ее имеют около полутора миллионов человек, защищавших блокадный город. В честь этого события в Петербурге ежегодно проходит акция «Ленточка Ленинградской Победы».

- В 15:00 на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С.М. Кирова (проспект Обуховской обороны, 45) пройдет встреча ветеранов, работавших в годы блокады на предприятии. Всем участникам мероприятия волонтеры вручат блокадные ленточки, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Чуть позднее, в 16:30 в Книжной лавке писателей на Невском 66, также работавшей в годы блокады, пройдет встреча с литераторами – блокадниками. Мероприятие названо «Книга в осажденном Ленинграде».

А в 18:00 у станции метро «Петроградская», при входе в театр «Русская антреприза имени Андрея Миронова», художественным руководителем которого является блокадник Рудольф Фурманов, волонтеры начнут раздавать ленточки всем пришедшим на спектакль зрителям.

Вплоть до 27 января, когда будет отмечаться 75-летний юбилей снятия блокады Ленинграда, оливково-зеленые символы победы можно будет получить на улицах и в социально значимых местах Петербурга.

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