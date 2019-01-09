2019-01-09T11:30:06+03:00
Происшествия

В Ленобласти поймали мигранта, спалившего машину своего начальника

Недовольный работник решил выразить свои эмоции с помощью бензина и спичек
Петр КИБЕР
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Полиция поймала недовольного строителя, спалившего машину прораба.Полиция поймала недовольного строителя, спалившего машину прораба.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Выборгского района Ленинградской области задержала гражданина среднеазиатского государства, который в июле 2018 года сжег кроссовер своего начальника.

- По версии следствия, подозреваемый намеренно, купив бензин на ближайшей автозаправке и залив его в пластиковую бутылку, ночью поджег иномарку из-за конфликта с прорабом по стройке, где работал ранее, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что летом в полицию поступило заявление о том, что у дома 1 на улице Водной Заставы в Выборге неизвестный мужчина совершил поджог автомобиля «Nissan Xtrail», принадлежащий коммерческой организации, которым пользовался прораб этой фирмы.

Загоревшуюся машину удалось потушить, однако повреждения автомобиля были серьезные. Тогда же было принято заявление, но поймать злоумышленника удалось только сейчас. В отношении подозреваемого возбуждено уголовного дела по статье «покушение на умышленное повреждение чужого имущества». Мужчина взят под стражу.

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