За первую неделю января с улиц Петербурга вывезли 250 тысяч кубометров снега

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:57:51+03:00

Это в пять раз больше, чем годом ранее

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Несколько последних лет петербуржцы жаловались, что встречают Новый год без снега, и, наконец, дождались. Город засыпало с запасом. Да так, что коммунальные службы не справляются с объемом осадков. Только за первую неделю января с улиц города вывезли 250 тысяч кубометров снега, а его все еще полно.

- К 9 января в Петербурге выпало около 70 сантиметров снега. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни снегопад в Северной столице не прекратится, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Коммунальщики слышат претензии горожан, недовольных темпами уборки города и оправдываются, что в праздничные дни предприятия организовали более 17 тысяч смен техники и 11,5 тысяч смен работников ручной уборки – дворников с лопатами.

Сейчас на улицах Северной столицы работает более 950 машин дорожных предприятий и около 1000 человек, разгребающих последствия снегопада вручную. Следить за этим можно онлайн.