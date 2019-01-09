В новогоднюю ночь на метро проехали 232 тысячи человек

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:23:12+03:00

За две праздничные ночи петербургское метро перевезло почти 250 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Новогодние праздники уже прошли и петербуржцы, уставшие отдыхать, с радостью вышли на работу. Но не всем счастливчикам выпали длинные, зимние каникулы. Кое-кто трудился не только все эти дни, но и в ночь с 31 на 1.

- В новогоднюю и рождественскую ночи Петербургский метрополитен перевез 246,5 тысяч пассажиров, - сообщает пресс-служба подземки.

При этом львиная доля горожан и гостей Северной столицы прокатилась в вагонах метрополитена именно в момент смены календаря. С вечера 31 декабря и по утро 1 января подземкой воспользовались 232 тысячи человек.

Еще 14,5 тысяч петербуржцев выбрали метро, как способ добраться домой в ночь с 6 на 7 января.

Напомним, что сейчас подземка работает в штатном режиме, а на станции «Чкаловская» даже начинается ремонт. Здесь с 9 января по 15 марта 2019 года будут менять эскалатор, поэтому вход с 18:00 до 18:45 по будним дням будет ограничен.