Время подводить итоги

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:25:59+03:00

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2018 год стал переломным для рынка недвижимости в Петербурге. В июле вступили в действие поправки, существенно меняющие работу отрасли, а в декабре к ним добавились новые. В результате уже к середине 2019 года понятие «долевое строительство» фактически уйдет в прошлое.

Для Компании Л1 2018 год выдался активным. В этом году мы ввели в эксплуатацию два корпуса ЖК «Граф Орлов» общей площадью на 101 698,3 квадратных метров и два корпуса ЖК «Премьер Палас», это еще 60 408,5 квадратов. Все покупатели квартир в этих новостройках уже успели получить ключи. Кроме того, были заселены корпуса первой очереди ЖК «Лондон Парк», сданной в конце прошлого года. Всего за год заселено 177,5 квадратных метров жилой и коммерческой площади. В конце года Компания Л1 ввела в эксплуатацию ЖК «Маршал», общая площадь которого составляет свыше 115 тысяч квадратных метров, а также последнюю, третью очередь ЖК «Премьер Палас». Всего в уходящем 2018 году мы сдали почти 277,5 тысяч квадратных метров. Из них на 2406 сданных квартир приходится более 145 тысяч квадратов.

В 1 квартале 2018 года мы стали одними из лидеров по продажам квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».

В октябре Компания Л1 в полном объеме выполнила все свои обязательства по кредитному договору с ПАО «Банк «Санкт-Петербург». А это один из важнейших показателей надежности!

Компания Л1 продолжает расширять свое присутствие на строительном рынке и налаживает партнерские отношения с крупными кредитными учреждениями. Так, в этом году были заключены договоры на предоставление ипотечных кредитов на покупку квартир в объектах компании с такими ведущими банками как Сбербанк, «Возрождение», «Транскапиталбанк», Ак Барс Банк, ВТБ.

В новом году Компания Л1 готовит к выводу на рынок еще несколько новых проектов. Среди них - новостройка на Петроградской стороне в рамках ЖК «Классика». На берегу Невы планируется построить новый элитный дом, в котором будет только 36 квартир с роскошными видами и планировками.

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