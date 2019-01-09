В новогодние праздники петербуржцы сдали опасные отходы

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:28:21+03:00

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Несмотря на разгульные праздничные каникулы, жители Петербурга проявили сознательность и активно сдавали различные опасные бытовые отходы для их последующей утилизации. За первые 8 дней января специальные экомобили совершили 255 стоянок, чтобы петербуржцы смогли отдать использованные батарейки, аккумуляторы, лампы и другие вещи, которые нельзя просто так выкидывать в мусорный бак.

- В этом году впервые было принято решение организовать работу по сбору опасных отходов от жителей города в новогодние и рождественские праздничные выходные, - рассказали в комитете по благоустройству Петербурга. – Также экомобили начали принимать оргтехнику: мониторы, клавиатуры и системные блоки.

Чаще всего петербуржцы сдавали лампы, батарейки. Некоторые приносили старые компьютеры и периферийные устройства. За новогодние праздники опасные отходы сдали около тысячи человек. А за 2018 год было собрано и передано на утилизацию почти 54 тонны отходов.

Кстати, в 2019-м году экобоксов, где можно оставить опасные отходы, стало больше – 407. Находятся они в каждом районе Петербурга.