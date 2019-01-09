В Петербургском метро рассказали, на какой станции «живет» кот

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:55:24+03:00

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В Петербурге коты имеют особое значение для горожан. Хвостатых животных можно встретить не только в музеях, кафе, но и даже в метро. На станции метрополитена «Волковская» на фиолетовой ветке, как раз «живет» один рыжий представитель кошачьих и каждый день наблюдает за тем, как пассажиры спешат по своим делам.

- Кот изображен на мозаичном панно «Деревня Волково» художника Александра Быстрова, однако петербуржцы не всегда замечают этого полосатого «пушистика». Но как только видят, то у всех сразу же возникает желание погладить его на удачу, - рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Панно находится рядом с эскалаторами. На нем кот крадется к красноглазой сове, которая восседает на заборе вокруг стога сена. Вокруг животных сонный пригород Петербурга с деревенскими избушками среди густого леса и кружащими над кронами деревьев птицами. В следующий раз, как будете на «Волковской» не забудьте поздороваться с полосатым обитателем.