2019-01-09T17:46:01+03:00
Общество

В Петербурге вручили первые памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады

27 января 2019 года Петербург ждет большая памятная дата
Полина ЖУКОВА
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Ветеранам вручили памятные знаки, которые выпустили в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.Ветеранам вручили памятные знаки, которые выпустили в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в городе начали с акции «Ленточка Ленинградской Победы». Раздавать памятный знак петербуржцам и гостям города волонтеры начали 9 января. Всего к 27 числу в Северной столице подготовили больше 1,4 миллиона ленточек. Получить их можно в отделениях «Почты России», в многофункциональных центрах госуслуг, а также в центрах приема платежей «Петроэлектросбыт» и отделениях Сбербанка.

А 18 января и с 25 по 27 января с 17:00 до 18:00 волонтеры появятся с ленточками у станций петербургской подземки.

С 9 января началась в Северной столице и череда встреч и мероприятий, приуроченных к памятной для города дате. Первая из них прошла на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова. Место это было выбрано неслучайно. Ведь именно это предприятие работало в течение всех блокадных дней. На мероприятие прибыли почетные гости - ветераны, которые работали в страшные годы блокады на комбинате. Поздравить почетных жителей Петербурга и дать старт акции «Ленточка Ленинградской Победы» приехал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Именно на этой встрече ветеранам вручили первые памятные знаки, которые выпустили в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

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