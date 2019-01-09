2019-01-09T17:38:35+03:00
Происшествия

Двое парней разбили стекло магазина в Петербурге, чтобы поживиться алкоголем и едой

Спокойно пировать 19-летним ребятам не удалось, так как они отправились в полицию Московского района
Лилия КОЗЛОВА
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Росгвардия задержала в Петербурге двух парней, которые пытались ограбить магазинРосгвардия задержала в Петербурге двух парней, которые пытались ограбить магазинФото: Олег ЗОЛОТО
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Хоть долгие праздничные выходные и закончились, двое юных петербуржцев захотели продолжение «банкета». В два часа ночи 9 января молодые люди, увидев, что магазин закрыт, решили, что это не препятствие, так как зайти можно и через окно, предварительно его выбив. План был «великолепный», поэтому они и продолжили свое развлечение уже в отделении полиции Московского района Петербурга.

- Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в магазине в доме 24 корпус 1 на проспекте Юрия Гагарина сработала сигнализация. Прибыв на место хранители порядка увидели, что одно из витринных стекол разбито, а внутри помещения слышен шум и какие-то голоса, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы сразу же вызвали еще один наряд охраны, блокировали все возможные пути побега злоумышленников, а затем приступили к операции захвата. Разумеется, двое 19-летних парней попытались убежать из магазина, но у них ничего не вышло. В руках у молодых людей пыли пакеты с едой и алкоголем, которые у них забрали сотрудники Росгвардии. Скрутив юных неудачливых «налетчиков», наряд вневедомственной охраны отправил их в 33 отдел полиции Петербурга, где уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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