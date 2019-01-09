2019-01-09T18:23:04+03:00
Общество

За время новогодних праздников в Петербурге очистили 5 тысяч крыш

Ежедневно 7-8 тысяч дворников мели улицы Северной столицы от снега
Лилия КОЗЛОВА
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5 тысяч крыш очистили от снега в Петербурге за новогодние праздники5 тысяч крыш очистили от снега в Петербурге за новогодние праздникиФото: Олег ЗОЛОТО
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Во время праздничных дней в честь Нового года и Рождества тысячи дворников продолжали стоять на страже чистоты и порядка в Петербурге. За десять дней с 30 декабря по 8 января очищено более пяти тысяч кровель от снега, из них 805 крыш полностью.

- Уборкой крыш занимались от 500 до 1000 кровельщиков. Они сметали снег с карнизов и желобов, чтобы он несвоевременно не упал кому-нибудь на голову, - сообщили в жилищном комитете Петербурга.

Также производились работы и по уборке внутридворовых территорий в праздничные дни. Каждый день на борьбу со снегом выходило 7-8 тысяч дворников, а в нелегком труде им помогали 470-600 единиц специальной уборочной техники. Самыми напряженными днями были канун Нового года, а также 5 и 6 января. В эти дни было задействовано максимальное количество рабочей силы.

Жилищным комитетом было проведено 30 выездов во все районы Петербурга для проверки работ по очистке кровель и дворов от снега и наледи. Также от жителей города поступило более 200 замечаний, которые направлены в службы администраций районов для принятия мер.

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