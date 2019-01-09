Волонтеры Петербурга смогут принимать участие в реставрации памятников

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:44:49+03:00

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В Петербурге волонтеры смогут принимать участие в реставрации объектов культурного наследия. Такое предложение вынесли на рассмотрение городского парламента депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. По их мнению, желающие могут помочь профессионалам в восстановлении памятников, выполняя не сложную работу.

- Если будет принят этот закон, разумеется, волонтеры не будут работать самостоятельно. Обучать добровольцев будут опытные аттестованные специалисты, которые расскажут и покажут, как правильно надо трудиться и проконтролируют выполнение работ, - рассказали в пресс-службе депутата Законодательного Собрания Петербурга Дениса Четырбока.

На сегодняшний день до реставрации памятников культурного наследия допускаются только люди с соответствующей лицензией и аттестацией. Эти требования существуют для того, чтобы предотвратить причинение ценным объектам какого-либо вреда. Тем не менее, работы по сохранению памятников часто сопровождаются деятельностью, которая не требует особых знаний или умений, как, например, расчистка прилегающей территории.

В целом в Петербурге активное добровольческое движение, которое помогло успешно реализовать многие важные проекты. Только во время чемпионата мира по футболу в 2018 году более двух тысяч волонтеров приняли участие в различных мероприятиях.