На Дворцовой площади собралось с десяток пожарных машин
Прогуливающиеся горожане в среду, 9 января, в центре Петербурга заметили «толпу» пожарных машин на Дворцовой площади. Около десяти автомобилей МЧС с мигалками припарковались возле здания Главного штаба. Туда же приехала полиция и сотрудники скорой помощи.
- Машины приехали около 16:20 на Дворцовую площадь. Выходящие из здания Главного штаба люди говорили о том, что внутри сработала пожарная сигнализация, - написали в сети очевидцы.
На видео, которое опубликовано в интернете видно как минимум шесть красных машин с включенными мигалками. Никакой паники вокруг здания не наблюдается.
На Дворцовой площади собрались пожарные машины.
Как выяснилось позже, никакой опасности на самом деле не произошло. С музеем и людьми все в порядке. Вызов оказался ложным.