2019-01-09T19:07:36+03:00
Происшествия

На Дворцовой площади собралось с десяток пожарных машин

Очевидцы сообщили, что полиция и скорая помощь тоже приехали на главную площадь Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Дворцовой площади собралось с десяток пожарных машинНа Дворцовой площади собралось с десяток пожарных машинФото: Ирина СЕБЕЛЕВА
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Прогуливающиеся горожане в среду, 9 января, в центре Петербурга заметили «толпу» пожарных машин на Дворцовой площади. Около десяти автомобилей МЧС с мигалками припарковались возле здания Главного штаба. Туда же приехала полиция и сотрудники скорой помощи.

- Машины приехали около 16:20 на Дворцовую площадь. Выходящие из здания Главного штаба люди говорили о том, что внутри сработала пожарная сигнализация, - написали в сети очевидцы.

На видео, которое опубликовано в интернете видно как минимум шесть красных машин с включенными мигалками. Никакой паники вокруг здания не наблюдается.

На Дворцовой площади собрались пожарные машины.

Как выяснилось позже, никакой опасности на самом деле не произошло. С музеем и людьми все в порядке. Вызов оказался ложным.

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