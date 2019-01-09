Две жительницы Петербурга организовали притон с «ночными бабочками»

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:26:29+03:00

Женщины зарабатывали на продажной любви, но сами в ней не участвовали

Изменить размер текста: A A

Две женщины из Петербурга организовали незаконный «бизнес». В Кировском районе города они открыли притон для занятия проституцией и какое-то время его содержали. Однако в итоге предстали перед судом.

- Жительницы Петербурга осуждены по уголовному делу за организацию притона, в котором проститутки занимались своей «профессиональной» деятельностью, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.

Насколько известно, две женщины сами продажной любовью не занимались. Были ли они так называемыми «мамками», которые приводили туда проституток и брали с них плату за услуги, не уточняется. Сами подсудимые вину признали и раскаялись в содеянном. Кировский районный суд назначил каждой наказание в виде штрафа – 150 тысяч рублей.